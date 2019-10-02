Евросоюз связал согласование «формулы Штайнмайера» с выполнением минских соглашений

Евросоюз надеется, что согласование «формулы Штайнмайера» приведет к шагам по урегулированию конфликта на Украине, заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

«Итоги состоявшихся вчера в Минске дискуссий трехсторонней контактной группы, в том числе по так называемой формуле Штайнмайера, являются шагом, который, как мы надеемся, может привести к дальнейшим усилиям по полному выполнению минских соглашений всеми сторонами. Это, в свою очередь, является ключом к достижению прочного мирного урегулирования конфликта на востоке Украины», – передает ТАСС заявление Косьянчич.

Она добавила, что «Евросоюз последовательно поддерживает работу «нормандской четверки», трехсторонней контактной группы и ОБСЕ в их усилиях по содействию выполнению минских соглашений».

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подтвердил согласование Киевом «формулы Штайнмайера». После одобрения документа всеми сторонами переговоров и подписания представителем Киева украинские националисты начали митинг у офиса президента Украины в Киеве. Митингующие потребовали от СБУ раскрытия сути «формулы Штайнмайера» и отставки Зеленского с поста президента Украины.

В партии Тимошенко «формулу Штайнмайера» объявили угрозой для суверенитета Украины. В соцсетях назвали подписание «формулы Штайнмайера» началом развала Украины. При этом в Раде заявили, что Украина «ничего не подписывала» в Минске.

В МИД России позитивно оценили договоренности, достигнутые контактной группой в Минске. В Совфеде подписание Киевом «формулы Штайнмайера» назвали «серьезным успехом» Москвы. Главы ДНР и ЛНР назвали подписание «формулы Штайнмайера» признанием за народом Донбасса права самому определять свою судьбу.

Ранее в среду Киев обнародовал текст письма с согласием на «формулу Штайнмайера».

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