В партии Тимошенко «формулу Штайнмайера» сочли угрозой для суверенитета Украины

В партия «Батькивщина», лидером которой является экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, «формулу Штайнмайера» сочли «недопустимой», а ее подписание в Минске назвали «прямой угрозой национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитету Украины».

В заявлении партии говорится, что «партия «Батькивщина» считает «формулу Штайнмайера» недопустимой для Украины, а ее подписание в Минске – прямой угрозой национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитета нашей страны», передает ТАСС.

В связи с этим лидер партии Тимошенко обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой срочно пояснить парламентариям смысл подписанного в Минске документа.

«Мы обращаемся к президенту [Украины Владимиру Зеленскому] с просьбой срочно собрать лидеров парламентских фракций и подробно объяснить, что подписано в Минске и на какие действия дано согласие», – процитировали в партии Тимошенко.

С аналогичным требованием выступила и партия «Голос», лидером которой является Святослав Вакарчук. «Партия «Голос» требует проведения закрытого заседания парламента, на котором президент Зеленский должен объяснить, какой документ подписан в Минске и на какие уступки готов пойти президент.

Резкой критике согласование «формулы Штайнмайера» подвергла и партия Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Фракции партий, выступивших против согласования «формулы Штайнмайера», являются довольно малочисленными в Верховной раде. Так, на фоне 251 депутатских мандата пропрезидентской партии «Слуги народа»

У партии «Батькивщина» в Раде 24 кресла, у партии Порошенко – 27, у «Голоса» – 20.

Во вторник Зеленский подтвердил согласование Киевом «формулы Штайнмайера». При этом его раскритиковали на Украине как противники, так и сторонники «формулы»: первые – за сам факт подписания, вторые – за поставленные при этом условия.

Тем временем в ДНР подчеркнули, что республики Донбасса вместе с «формулой Штайнмайера» подписали «особое мнение» о процессе ее имплементации.

Тем не менее, полпред России Борис Грызлов констатировал, что «формулу Штайнмайера» подписали все стороны переговоров.

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