ДНР и ЛНР подписали «формулу Штайнмайера» с «особым мнением»

Республики Донбасса приняли «формулу Штайнмайера», но также подписали «особое мнение» о процессе ее имплементации, сообщила глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

«Я хотела бы обозначить еще один важный аспект, что данный текст был подписан и нами, в том числе с Владиславом Николаевичем (Дейнего, полпред ЛНР), но также существует и особое мнение, подписанное нами как представителями республик, о том, что имплементация данной формулы украинским законодательством должна сопровождаться согласованием всех тех самых аспектов, о которых мы говорили», – передает ее слова РИА «Новости».

Никонорова объяснила, что речь идет о поправках в украинскую конституцию, об аспектах особого статуса Донбасса, а также аспектах модальностей амнистии и выборов в регионе.

«И обо всем том, что по комплексу мер должно согласовываться с нами как с представителями Донбасса здесь в Минске. И именно при понимании этого был подписан текст «формулы Штайнмайера», – заявила Никонорова.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подтвердил согласование украинской стороной «формулы Штайнмайера», которую в середине сентября Киев подписать отказался.

Он также поставил условие, что выборов в регионе не будет, если в Донбассе останутся военные, за что был раскритикован на Украине, так как это положение фактически ставит под сомнение весь процесс урегулирования.

Полпред России в контактной группе Борис Грызлов сообщил, что «формулу Штайнмайера» подписали все стороны переговоров.

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