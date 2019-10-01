Украина подписала «формулу Штайнмайера»

Делегация Украины на заседании контактной группы в Минске подписала «формулу Штайнмайера», сообщили источники.

«Леонид Кучма, представляющий на встрече официальный Киев, поставил подпись под документом, согласованным ранее советниками глав «нормандской четверки», – сообщили собеседники ТАСС, близкие к переговорам в Минске.

Источник отметил, что подписи под документом поставили представители России, ОБСЕ, ДНР и ЛНР.

Таким образом, письма в адрес ОБСЕ с уведомлением о поддержке формулы и ее выполнения подписали все стороны Контактной группы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможный отказ Киева подписать «формулу Штайнмайера» существенно затормозит переговоры по урегулированию конфликта.

До этого экс-переговорщик от Украины в трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный опубликовал скан текста «формулы Штайнмайера», который, по его словам, примут во вторник на заседании в Минске. Позже информацию об этом подтвердил еще один источник.

Изначально планировалось завизировать «формулу Штайнмайера» еще на предыдущей встрече 18 сентября, но в последний момент украинская делегация отказалась от этого.

Штайнмайер, ныне президент ФРГ, в 2015 году в должности главы МИД Германии предложил особый порядок вступления в силу закона о предоставлении Донбассу на постоянной основе особого статуса. По его предложению, особый статус будет предоставлен в день проведения внеочередных выборов на временной основе, а на постоянной основе начнет действовать после публикации отчета БДИПЧ ОБСЕ, который подтвердит легитимность результатов голосования.