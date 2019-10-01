На Украине опубликовали «недопустимый» вариант «формулы Штайнмайера»

Экс-переговорщик от Украины в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по вопросам Донбасса Роман Безсмертный опубликовал скан текста «формулы Штайнмайера», который, как он утверждает, могут принять во вторник на заседании в Минске.

«Эта бумажка готовится от имени ТКГ в Минске для глав государств «нормандского формата» и подается как так называемая формула Штайнмайера. Обращаю внимание всех причастных к процессу на недопустимость принятия подобного документа, а тем более подписания», – написал Безсмертный в Facebook.

Напомним, делегация Украины в Минске проигнорировала указания Владимира Зеленского, не стала подписывать «формулу Штайнмайера».

Полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что таким образом поставлен под угрозу саммит «нормандской четверки». В Кремле указали, что это противоречит прежним договоренностям.

«Формула Штайнмайера» определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе – после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

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