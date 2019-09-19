В Кремле отреагировали на отказ Киева подписать «формулу Штайнмайера»

Отказ представителей Киева в контактной группе подписать текст «формулы Штайнмайера» противоречит прежним договоренностям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, ситуация лишний раз подтверждает правоту позиции, которую занимает президент Владимир Путин касаемо саммиту лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия), передает ТАСС.

«Встреча ради встречи вряд ли может быть результативной, и для того, чтобы собраться, сначала нужно проделать большую подготовительную работу», – сказал Песков.

По его словам, эта подготовительная работа «встречается с трудностями».

«Мы знаем, что «формула Штайнмайера» не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение [Киевом] условий [для подписания соответствующего документа] – это новая позиция для всех стран, которые ранее декларировали свое согласие с этой формулой», – отметил представитель Кремля.

Между тем в МИД Германии заявили, что основная цель так называемой «формулы Штайнмайера» заключается в том, чтобы сделать возможной реализацию Минских соглашений.

В дипведомстве отметили, что государства нормандского формата находятся в постоянном контакте.

«Формула Штайнмайера» представляет из себя механизм предоставления оговоренного Минскими соглашениями особого статуса Донбассу.

Ранее СМИ сообщили, что делегация Украины в Минске проигнорировала указания президента Украины Владимира Зеленского. Украинская сторона не стала подписывать «формулу Штайнмайера». Позднее МИД Украины заявил, что Киев не отказывается от документа.

Полпред России в Контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев поставил под угрозу саммит «нормандской четверки», сорвав выполнение предыдущих договоренностей.

Представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД, как заставить Киев подписать «формулу Штайнмайера».

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