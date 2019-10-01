Украина собралась подписать «формулу Штайнмайера»

Представители Украины на встрече Контактной группы по Донбассу в Минске, скорее всего, согласятся на подписание «формулы Штайнмайера», сообщил источник в делегации Киева.

«Есть предпосылки к подписанию. Обсуждается форма согласования текста, форма документа, который может быть подписан, в основу которого ложится тот текст формулы, который был ранее опубликован», – передает «Интерфакс» слова источника.

До этого источник говорил, что 1 октября трехсторонняя контактная группа на встрече в Минске еще раз попытается имплементировать «формулу Штайнмайера». Позиции сторон о форме документа удалось сблизить, заявил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможный отказ Киева подписать «формулу Штайнмайера» существенно затормозит переговоры по урегулированию конфликта.

До этого экс-переговорщик от Украины в трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный также опубликовал скан текста «формулы Штайнмайера», который, по его словам, примут во вторник на заседании в Минске.

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