Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».
Началась эвакуация шахтеров с атакованной ВСУ шахты в ЛНР
Горняков начали поднимать на поверхность из шахты «Белореченская» в ЛНР, в которой они оказались заблокированы из-за удара ВСУ, сообщил источник в оперативных службах.
Возобновлена подача электричества на объект, начался процесс эвакуации рабочих, сказал собеседник РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ночью на шахте «Белореченская» в ЛНР после артударов остановилось электроснабжение и 41 горняк оказался заперт под землей.
Через некоторое время их подняли на безопасную высоту.
Также при ударе ВСУ по зданию администрации Старобельского муниципального округа в ЛНР два человека получили ранения.