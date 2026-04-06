При ударе ВСУ по зданию администрации ЛНР пострадали два человека

Tекст: Ольга Иванова

Два человека получили ранения в результате удара Вооружённых сил Украины по зданию администрации Старобельского муниципального округа в ЛНР, об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в Мах.

«Очередной подлый варварский удар ВСУ. В разгар рабочего дня укронацисты прицельно ударили по зданию администрации Старобельского муниципального округа», – заявил Пасечник на платформе Max. Он отметил, что сотрудники администрации успели вовремя эвакуироваться.

Пострадали проходившие мимо жители: девушка 2001 года рождения и мужчина 1946 года рождения. По словам главы ЛНР, врачи борются за жизнь мужчины, который находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Оба получили необходимую медицинскую помощь.

Помимо здания администрации, повреждения получили и другие гражданские объекты, находившиеся рядом. В числе пострадавших зданий – отделение МФЦ, дворец культуры, банковское отделение и магазин.

