Москва осудила нападение на посольство ОАЭ в Дамаске

МИД: Россия осуждает нападение на посольство ОАЭ в Дамаске
Москва решительно осуждает нападение на посольство и резиденцию главы дипмиссии Объединенных Арабских Эмиратов в Дамаске, заявил МИД.
По данным ведомства, инцидент произошел во время протестных выступлений, которые прошли 2 и 3 апреля. Протестующие пытались проникнуть на территорию дипломатических объектов и оскорбляли государственные символы ОАЭ.
«Решительно осуждаем данную акцию, являющуюся грубым нарушением базовых норм международного права, включая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года», – говорится в заявлении на сайте российского МИД. Дипломаты потребовали провести серьезное расследование произошедшего и принять исчерпывающие меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
Ранее президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудили ухудшение ситуации на Ближнем Востоке.