Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».3 комментария
Силы ПВО за шесть часов сбили 33 украинских БПЛА над регионами России
Дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
В сообщении в Max говорится, что операция по перехвату проходила 6 апреля с 8.00 до 14.00 мск.
Согласно сообщению оборонного ведомства, большинство беспилотников – 18 аппаратов – были сбиты над Белгородской областью. Девять дронов сбили над Ростовской областью, пять – над Крымом, еще один – над Курской областью. В министерстве подчеркнули, что все сбитые дроны были самолетного типа.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь с воскресенья на понедельник дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотников.
Вечером в воскресенье за три часа ликвидировали 148 дронов ВСУ над Россией.