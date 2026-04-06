На шахте в ЛНР после удара ВСУ заблокирован 41 горняк
Ночью на шахте Белореченская в ЛНР после артударов остановилось электроснабжение, и десятки горняков оказались заперты в подземных выработках, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
ВСУ нанесли удар по территории шахты «Белореченская», в результате чего была повреждена электроподстанция и произошло аварийное отключение света, пояснил Пасечник, передает РИА «Новости».
41 работник шахты находится под землей, с ними установлена связь, у них есть запас питьевой воды.
Глава региона добавил, что все необходимые службы заняты спасением горняков и восстановлением подачи электроэнергии на предприятие.
По его поручению на месте происшествия координируют действия первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин и министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константин Роговенко.
В ноябре 2025 года ВСУ ночью атаковали с помощью беспилотников шахту в Ровеньках и нефтебазу в Краснодонском округе ЛНР, повредив объекты топливно-энергетического комплекса.