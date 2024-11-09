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Эксперт назвал истерикой отмену отсрочек от мобилизации на Украине
Политолог Мартынов: Ради мобилизации Зеленский готов сжечь последние человеческие ресурсы на Украине
Отмена отсрочек от мобилизации на Украине говорит о готовности Зеленского «сжечь» последние человеческие ресурсы в стране, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Так он отреагировал на сообщения о том, что после 9 ноября украинцы лишатся всех отсрочек от мобилизации.
«Отмена всех отсрочек от мобилизации на Украине – это своего рода истерика, игра ва-банк, по-другому и не назовешь. Очень печально смотреть на это, тем не менее Зеленский готов «сжечь» последние человеческие ресурсы в этой совершенно нелогичной и людоедской украинской химере», – считает Алексей Мартынов, директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ.
Собеседник отметил, что мобилизация на Украине проходит с нарушением закона и прав человека, на людей призывного возраста буквально устраивают охоту и облавы на улицах, в местах массового скопления людей (концерты, кино, кафе, театры). Также известны случаи похищения мужчин прямо из дома. Весной призывной порог на Украине был понижен до 25 лет, а сейчас активно обсуждается дальнейшее понижение до 18 лет.
«Мы каждый день видим сообщения об облавах из украинских соцсетей. В этих экстремальных условиях мужчины становятся объектом охоты со стороны сотрудников военкоматов (ТЦК), забывают «мову» и переходят на родной русский матерный язык», – добавил спикер.
По мнению Мартынова, «за свое упрямство артист Зеленский, который должен доиграть свою роль на этой сцене, ждет аплодисментов от Запада». «Но дождется ли он их – хороший вопрос, тем более в меняющейся конфигурации Запада. Я имею в виду победу Дональда Трампа на выборах в США и смену настроений в самой Европе по поводу поддержки Украины», – рассуждает эксперт.
Политолог напомнил, что с момента прихода Зеленского к власти экономика страны рухнула, годовой ВВП не превышает 60 млрд долларов, поэтому страна воюет только за счет ресурсов стран НАТО. «Внутренние балансы Украины переориентированы на внешние вливания в виде кредитов, грантов и разнообразных финансовых гарантий. ВВП и добавленная стоимость, которую он создает, сокращены в десятки раз», – подчеркнул эксперт.
По словам Мартынова, украинская экономика – «это даже не пузырь, а фикция, существующая за счет внешней подпитки». «Как только эту подпитку сократят хотя бы в два раза, экономика Украины лопнет. По крайней мере, все к этому идет. Из-за мобилизации многие предприятия теряют последних сотрудников, производство останавливается, потому что работать некому», – пояснил собеседник.
По данным украинских СМИ, после 9 ноября украинцы лишатся всех отсрочек от мобилизации. Для подтверждения права на отсрочку военнообязанным придется повторно предоставить документы в военкомат.
Согласно решению кабинета министров Украины, аннулирование отсрочек от призыва возможно в случае выявления фактов необоснованного бронирования. Подтверждать право на отсрочку придется после каждого продления военного положения. На этой неделе Зеленский утвердил продление всеобщей мобилизации и военного положения в стране на 90 дней.
Как писало издание «Страна», приостановить бронь распорядился Зеленский, который был «возмущен», что бронь получили 1,5 млн человек.
Подписанный в феврале 2022 года указ о всеобщей мобилизации запрещает большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну. В апреля этого года Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации. В частности, были уточнены категории лиц, подлежащих призыву и ужесточено наказание за уклонение от мобилизации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генштаб ВСУ официально признал проблемы с комплектованием личного состава, что свидетельствует о трудностях, с которыми сталкивается украинская армия. Вследствие этих сложностей власти разрешили сотрудникам военкоматов взламывать квартиры граждан для вручения повесток, что вызвало волну недовольства среди населения.