Генштаб ВСУ заявил о недостатке личного состава для противостояния ВС России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой заявил, что единственным способом противостоять российской армии остается переброска подразделений с менее напряженных направлений. Он подчеркнул необходимость создания новых бригад, несмотря на значительный недокомплект в существующих подразделениях, передает ТАСС.

Лиховой отметил, что на определенных участках фронта силы ВС РФ могут превосходить украинские войска в пять раз. В связи с этим, когда возникает угроза потери позиций, осуществляется передислокация отдельных батальонов из других частей. Лиховой добавил, что в текущей ситуации нет возможности оперативно пополнять бригады личным составом.

Генштаб ВСУ рассматривает создание новых бригад как единственный действенный метод в данной ситуации. Лиховой акцентировал внимание на том, что закрытие фронта требует значительных усилий и ресурсов, что усложняется недостатком личного состава. Таким образом, перед украинскими вооруженными силами стоит задача поиска новых решений для укрепления своих позиций на линии фронта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней, а также утвердил их продление до середины ноября.