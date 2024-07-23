Современный атлантистский Запад превратился в огромную квазирелигиозную секту, которая мечтает додавить своих внутренних несогласных, а потом подмять под себя весь мир. Беседовать с его представителями о том, что у других стран и цивилизаций могут быть свои ценности и интересы – все равно, что толковать о красоте старой московской церквушки с кришнаитами или свидетелями Иеговы.0 комментариев
Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации с 12 августа на 90 дней, до середины ноября, свидетельствуют данные на сайте украинского парламента.
Действие продленного военного положения будет совпадать по времени с проведением президентских выборов в США, назначенных на 5 ноября, передает ТАСС.
Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевались.
Ранее украинский депутат Ярослав Железняк сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский собирается внести в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине.
Напомним, спикер Рады Руслан Стефанчук заявил о сохранении Зеленским должности президента Украины до завершения военного положения.