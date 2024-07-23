Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Tекст: Дмитрий Зубарев

Действие продленного военного положения будет совпадать по времени с проведением президентских выборов в США, назначенных на 5 ноября, передает ТАСС.

Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевались.

Ранее украинский депутат Ярослав Железняк сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский собирается внести в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине.

Напомним, спикер Рады Руслан Стефанчук заявил о сохранении Зеленским должности президента Украины до завершения военного положения.