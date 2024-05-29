Спикер Рады заявил, что Зеленский остается президентом Украины

Спикер Рады Стефанчук заявил о сохранении Зеленским должности президента Украины до завершения военного положения

Tекст: Антон Антонов

Стефанчук в соцсетях заявил, что это отвечает «конституции и законам Украины». Он сослался на часть 1 статьи 108 конституции, в которой сказано, что «президент Украины выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины».

Как заявил Стефанчук, «в демократических обществах это называется непрерывностью власти». Он обеспокоен тем, что «российские нарративы» начнут повторять в украинском парламенте, передает РИА «Новости».

Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что «конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, про президента ничего не сказано», поэтому «единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер». Полномочия Зеленского как президента истекли в ночь на 21 мая. Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась.