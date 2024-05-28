«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
Путин назвал легитимную власть на Украине
Конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, про президента ничего не сказано, нужно проводить серьезный и глубокий анализ по этому вопросу, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Узбекистане.
По словам Путина, если выборы на Украине не проводятся в период военного положения, это не значит, что президентский срок пролонгируется, передает ТАСС.
«По поводу легитимности украинской власти, действительно, нужно проводить такой серьезный, глубокий анализ. По законам Украины верховная власть после истечения президентских полномочий должна быть передана спикеру парламента. Конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, про президента ничего не сказано. Единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер», – заявил Путин, добавив, что власти Украины сами не захотели отменить военное положение, чтобы провести выборы президента.
Президент отметил, что окончательный ответ на вопрос о легитимности власти должна дать политическая и правовая система Украины, «это не так уж и сложно». Путин допустил, что Запад желает постепенно сменить власти на Украине, чтобы новое руководство не отвечало за прежние непопулярные решения.
Ранее Путин заявил, что Москва отдает себе отчет в том, что легитимность действующего главы украинского государства Владимира Зеленского закончилась.