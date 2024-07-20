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В Раде раскрыли планы Зеленского продлить военное положение на Украине
Депутат Железняк: Зеленский намерен внести в Раду законопроект о продлении военного положения
Президент Украины Владимир Зеленский собирается внести в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине, сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.
По его словам, Зеленский отправит в украинский парламент два закона в ближайшие дни, передает РИА «Новости».
Напомним, военное положение на Украине действует до 11 августа 2024 года.
Ранее спикер Рады Руслан Стефанчук заявил о сохранении Зеленским должности президента Украины до завершения военного положения.
Полномочия Зеленского как президента истекли в ночь на 21 мая. Президент России Владимир Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась.
Также Путин заявил, что киевский режим отказывается от идеи прекращения огня, чтобы не потерять предлог для продления режима военного положения на Украине.