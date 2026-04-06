Пушилин сообщил о расширении контроля ВС России вокруг Константиновки

Tекст: Вера Басилая

По словам Пушилина, российские войска продолжают наступление практически на всей линии боевого соприкосновения в Донецкой народной республике, передают «Вести».

Особое внимание уделяется продвижению к Константиновке, где российские военные улучшили тактические позиции на флангах в районах Илиновки и Новодмитровки. Пушилин отметил, что именно в этом направлении сейчас идут основные боевые действия.

Краматорско-Славянская агломерация, по словам главы ДНР, стала ключевым направлением для нескольких силовых операций. Он пояснил, что российские войска выбивают противника с укрепленных позиций, что создает предпосылки для дальнейшего продвижения, в том числе в районе Краматорско-Славянской агломерации.

Ранее российские штурмовые подразделения зашли на окраины Белицкого и улучшили позиции в центре Константиновки и у Нового Донбасса.

Минобороны сообщило, что российские войска освободили Верхнюю Писаревку в Харьковской области и Бойково в Запорожье.

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Киев удерживает фронт расстрелами дезертиров ВСУ.