Пушилин заявил о продвижении ВС России по всей линии фронта в ДНР
Пушилин сообщил о расширении контроля ВС России вокруг Константиновки
Российские войска продвигаются на всей линии боевого соприкосновения в Донецкой народной республике, улучшая позиции у Константиновки и в районах Илиновки и Новодмитровки, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
По словам Пушилина, российские войска продолжают наступление практически на всей линии боевого соприкосновения в Донецкой народной республике, передают «Вести».
Особое внимание уделяется продвижению к Константиновке, где российские военные улучшили тактические позиции на флангах в районах Илиновки и Новодмитровки. Пушилин отметил, что именно в этом направлении сейчас идут основные боевые действия.
Краматорско-Славянская агломерация, по словам главы ДНР, стала ключевым направлением для нескольких силовых операций. Он пояснил, что российские войска выбивают противника с укрепленных позиций, что создает предпосылки для дальнейшего продвижения, в том числе в районе Краматорско-Славянской агломерации.
Ранее российские штурмовые подразделения зашли на окраины Белицкого и улучшили позиции в центре Константиновки и у Нового Донбасса.
Минобороны сообщило, что российские войска освободили Верхнюю Писаревку в Харьковской области и Бойково в Запорожье.
Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Киев удерживает фронт расстрелами дезертиров ВСУ.