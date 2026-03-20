Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинец Руслан Жук погиб на четвертый день после насильной мобилизации в зону специальной военной операции, передает ТАСС.

В российских силовых структурах сообщили, что подразделения ВСУ в Сумском районе укомплектовываются жителями, которых призвали без какой-либо подготовки.

Собеседник агентства подчеркнул: «В Сумском районе подразделения ВСУ начали доукомплектовывать насильно мобилизованными украинцами, не прошедшими даже базовую подготовку в учебных частях и на полигонах. В частности, на официальных ресурсах Оржицкого совета, Полтавская область, сообщается об уничтожении северянами жителя села Онишки Руслана Жука, которого 12 марта мобилизовали сотрудники ТЦК».

Через четыре дня после мобилизации семье Руслана Жука сообщили о его гибели в Сумском районе.

Группировка войск «Север» продолжила формирование полосы безопасности в Сумской области. Родственники насильно мобилизованного жителя Луцка обнаружили мужчину в больнице с серьезным увечьем.