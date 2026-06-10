После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.11 комментариев
Базу ВМС США во Флориде атаковала акула
Сотрудник базы ВМС США во Флориде госпитализирован после нападения акулы
Во время купания в обеденный перерыв на гражданского служащего американской военной базы напала акула, мужчина госпитализирован в критическом состоянии.
Инцидент произошел на территории базы инженерно-технического обеспечения флота, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал ABC.
Пострадавший работал в местном Центре военно-морских надводных сил. Мужчина решил поплавать в океане посреди рабочего дня, когда на него набросилось животное.
«Когда на место прибыли пожарные и сотрудники служб экстренной помощи, они установили, что на человека напала акула... в больницу сотрудника доставили в критическом состоянии», – сообщил командир базы Тристан Оливерия.
Руководство военного объекта отказалось раскрывать личность, возраст и характер травм потерпевшего. Представители администрации сослались на необходимость сохранения конфиденциальности и продолжающееся расследование обстоятельств случившегося.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года акула атаковала восьмилетнего мальчика у побережья Ки-Ларго в штате Флорида.
В середине мая 38-летний мужчина скончался после нападения белой акулы вблизи австралийского острова Роттнест. Спустя неделю другой морской хищник убил ныряльщика в районе рифа Кеннеди у берегов Квинсленда.