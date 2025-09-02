Акула атаковала мальчика у побережья Ки-Ларго во Флориде

Tекст: Дмитрий Зубарев

Восьмилетний мальчик пострадал в результате нападения акулы у побережья острова Ки-Ларго в американском штате Флорида, передает РИА «Новости». По данным офиса шерифа округа Монро, инцидент произошел 1 сентября 2025 года около 15:24 по местному времени, когда ребенок плавал с маской и трубкой со стороны океана.

Мальчика оперативно доставили в больницу Jackson Memorial Hospital в Майами, где ему оказывают медицинскую помощь. О характере и тяжести полученных травм не сообщается.

Как уточнили правоохранители, о нападении были уведомлены береговая охрана США и Комиссия по охране рыбных и диких животных Флориды.

