А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.3 комментария
Акула атаковала серфера у Канарских островов
Акула ранила мужчину на сапборде у Канарских островов
Мужчина, занимавшийся сапсерфингом примерно в двух километрах от побережья Фуэртевентуры, получил травму ноги после нападения акулы.
У берегов испанского острова Фуэртевентура на Канарских островах акула напала на мужчину, занимавшегося сапсерфингом, передает ТАСС со ссылкой на газету 20 Minutos.
Инцидент произошел примерно в двух километрах от восточного побережья острова. Несмотря на травмы, мужчина смог самостоятельно выбраться на берег. У него диагностировали повреждение ноги, а на сапсерфе нашли следы зубов акулы.
Пострадавшего госпитализировали, его состояние уточняется. Как отмечает издание, подобные случаи редки, однако в сентябре прошлого года молодая женщина из Германии погибла после нападения акулы примерно в 500 километрах от Канарских островов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в районе израильской Хадеры произошло нападение акулы на мужчину, его тело обнаружили экстренные службы через несколько часов поисков. А в В Уссурийском заливе Приморья заметили акул-людоедов мако.