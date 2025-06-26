Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.0 комментариев
Акул-людоедов мако заметили в Уссурийском заливе Приморья
В Уссурийском заливе Приморского края акулы-мако, считающиеся опасными для человека, появились в июле из-за раннего прогрева воды до 22 градусов, сообщили СМИ.
Акулы-мако, представляющие опасность для человека, появились в Уссурийском заливе Приморского края раньше обычного, передает Ura.ru.
Причиной раннего появления стала аномальная жара в регионе, из-за которой температура воды прогрелась до 22 градусов значительно раньше сезона.
По информации telegram-канала Amur Mash, обычно мако подходят к этим берегам только с середины августа, однако в этом году они прибыли в залив уже сейчас и начали охотиться. Спортсмены Федерации засняли на видео, как акула-мако выпрыгивает из воды, что является характерным способом оглушить добычу.
Акулы-мако (Isurus oxyrinchus) способны развивать скорость до 74 км/ч и известны агрессивностью. По данным International Shark Attack File, с 2006 по 2024 год по всему миру зафиксированы десятки нападений мако на туристов, аквалангистов и рыбаков. В декабре 2024 года в Марса-Аламе (Египет) акула-мако убила туриста из Италии и тяжело ранила спасателя.
Ранее у берегов израильской Хадеры акула атаковала дайвера.
Генеральный консул России в Мале Алексей Идамкин рекомендовал туристам из России соблюдать осторожность на Мальдивах после инцидента с акулой.
В Нью-Йорке акула ранее напала на 65-летнюю эмигрантку с Украины.