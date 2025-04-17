На Мальдивах россиян призвали к осторожности на морских экскурсиях

Генконсульство России на Мальдивах предупредило россиян о рисках снорклинга с акулами

Tекст: Мария Иванова

Отдыхающим на Мальдивах россиянам следует быть особенно осторожными во время морских экскурсий и знакомства с подводным миром, передает ТАСС.

Генеральный консул России в Мале Алексей Идамкин заявил об этом после инцидента с туристкой из Москвы, которую укусила акула во время снорклинга. Пострадавшая получила рану на кисти и была госпитализирована для ее зашивания.

По словам Идамкина, данная россиянка за помощью в консульство не обращалась, но если это произойдет, ей обязательно окажут содействие. Он отметил, что подобные инциденты случаются на архипелаге, однако обычно они не приводят к летальному исходу. Генконсул добавил, что акулы – не единственная угроза в тропических водах Мальдив и на определенной глубине могут встречаться ядовитые рыбы.

Идамкин подчеркнул важность соблюдения мер безопасности во время снорклинга и плавания, так как эти виды отдыха сопряжены с определенными рисками. В случае серьезных происшествий генконсульство готово оказать всю необходимую помощь.

В прошлом году Мальдивы посетили более 2 млн иностранных туристов, среди которых почти 220 тыс. были россиянами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом прошлого года посольство России в Шри-Ланке и Мальдивской Республике сообщало, что гражданам России, находящимся на Мальдивах, ничто не угрожает, и обращений не поступало, при том, что мальдивская полиция начала расследование предполагаемой попытки государственного переворота.

В этом году около 900 тыс. россиян отправятся за границу на майские праздники, что на 200 тыс. больше прошлого года, благодаря укреплению рубля и расширению полетных программ.