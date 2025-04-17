Коллективный разум в Сети подсчитал, что за время своего существования США воевали 92% времени, то есть 225 лет из 243. Эти выкладки сложно назвать безупречными с точки зрения методологии, но мало кто станет ставить под сомнение тезис, что США находятся почти в перманентном состоянии войны.0 комментариев
На Мальдивах россиян призвали к осторожности на морских экскурсиях
Генконсульство России на Мальдивах предупредило россиян о рисках снорклинга с акулами
Генеральный консул России в Мале Алексей Идамкин рекомендовал туристам из России быть осторожными во время морских экскурсий на Мальдивах после инцидента с акулой.
Отдыхающим на Мальдивах россиянам следует быть особенно осторожными во время морских экскурсий и знакомства с подводным миром, передает ТАСС.
Генеральный консул России в Мале Алексей Идамкин заявил об этом после инцидента с туристкой из Москвы, которую укусила акула во время снорклинга. Пострадавшая получила рану на кисти и была госпитализирована для ее зашивания.
По словам Идамкина, данная россиянка за помощью в консульство не обращалась, но если это произойдет, ей обязательно окажут содействие. Он отметил, что подобные инциденты случаются на архипелаге, однако обычно они не приводят к летальному исходу. Генконсул добавил, что акулы – не единственная угроза в тропических водах Мальдив и на определенной глубине могут встречаться ядовитые рыбы.
Идамкин подчеркнул важность соблюдения мер безопасности во время снорклинга и плавания, так как эти виды отдыха сопряжены с определенными рисками. В случае серьезных происшествий генконсульство готово оказать всю необходимую помощь.
В прошлом году Мальдивы посетили более 2 млн иностранных туристов, среди которых почти 220 тыс. были россиянами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом прошлого года посольство России в Шри-Ланке и Мальдивской Республике сообщало, что гражданам России, находящимся на Мальдивах, ничто не угрожает, и обращений не поступало, при том, что мальдивская полиция начала расследование предполагаемой попытки государственного переворота.
В этом году около 900 тыс. россиян отправятся за границу на майские праздники, что на 200 тыс. больше прошлого года, благодаря укреплению рубля и расширению полетных программ.