Налицо радикальный разворот в риторике президента Украины. Все лето Зеленский демонстративно показывал, что смягчает переговорные позиции со своей стороны. Теперь же Зеленский «сжигает мосты» и отвергает переговоры как таковые.2 комментария
Посольство: Россиянам на Мальдивах ничего не угрожает
Гражданам России, находящимся на Мальдивах, ничто не угрожает, обращений не поступало, сообщили в посольстве России в Шри-Ланке и Мальдивской Республике.
Ранее сообщалось, что мальдивская полиция начала расследование предполагаемой попытки государственного переворота после приостановки иностранных транзакций Банком Мальдив.
Как сообщили в диппредставительстве, посольство не наблюдает каких-либо признаков государственного переворота на Мальдивах в его традиционном понимании, российским гражданам, ничего не угрожает, обращений от россиян не поступало, передает ТАСС.
Ранее на Мальдивах министра арестовали за «черную магию» против президента