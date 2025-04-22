У берегов израильской Хадеры акула напала на дайвера

Дайвер у пляжа Хадеры пропал без вести после нападения акулы

Tекст: Ирма Каплан

Полиция и медики, прибывшие в понедельник вечером на пляж Хадеры, сообщили, что мужчина-дайвер пропал без вести после того, как на него напала акула. Несколько часов велись его поиски. Инцидент произошел недалеко от электростанции Orot Rabin, пишет Times of Israel.

«Пляж Хадера-Стрим оцеплен и закрыт для посещения, спасатели обследуют акваторию на гидроциклах и с воздуха», – пишет газета.

На некоторых видео в интернете видно, как вертолеты патрулируют море, а очевидцы на пляже обсуждают происходящее. В одной из записей слышно: «Ой, он с акулой, он сражается с ней…».

По словам посетительницы пляжа, которая вызвала спасателей, мужчина кричал о помощи в море и тонул.

Полиция подтвердила, что это первый подобный случай в Израиле. Позже представитель поисково-спасательной службы заявил, что тело мужчины в костюме дайвера было обнаружено на поверхности воды.

Эксперты объяснили, что в районе электростанции Orot Rabin каждую зиму собираются темные и песчаные акулы, скаты, привлеченные теплой водой и падежом рыбы. Ранее они никогда не нападали на людей.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генеральный консул России в Мале Алексей Идамкин рекомендовал туристам из России быть осторожными во время морских экскурсий на Мальдивах после инцидента с акулой.