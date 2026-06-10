После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.11 комментариев
Украинские дроны атаковали три муниципалитета Белгородской области
Беспилотники ВСУ атаковали три округа Белгородской области, осколочное ранение получил боец подразделения «Орлан», сообщили в региональном оперативном штабе.
В Шебекино от детонации дрона на территории коммерческого объекта пострадал боец подразделения «Орлан», указали в штабе, передает РИА «Новости».
Сослуживцы доставили его в центральную районную больницу для оказания медицинской помощи. У него осколочное ранение кисти.
В результате атак FPV-дронов в городе получили повреждения два грузовых автомобиля, а у частного дома загорелась хозяйственная постройка. В селе Мешковое беспилотник пробил крышу жилого здания, в Маломихайловке повреждены окна и надворная постройка, а в Графовке пострадало остекление многоквартирного дома и социального объекта.
В селе Долгое Валуйского округа детонация дрона привела к повреждению фасада и крыши частного дома. В селе Дорогощь Грайворонского округа удар беспилотника также повредил кровлю жилого здания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня украинские дроны атаковали транспорт с мирными жителями в Белгородской области. В конце мая пять бойцов подразделения «Орлан» пострадали от налета беспилотников в Валуйском округе.