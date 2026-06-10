Украинские дроны атаковали три муниципалитета Белгородской области

Tекст: Алексей Дегтярёв

В Шебекино от детонации дрона на территории коммерческого объекта пострадал боец подразделения «Орлан», указали в штабе, передает РИА «Новости».

Сослуживцы доставили его в центральную районную больницу для оказания медицинской помощи. У него осколочное ранение кисти.

В результате атак FPV-дронов в городе получили повреждения два грузовых автомобиля, а у частного дома загорелась хозяйственная постройка. В селе Мешковое беспилотник пробил крышу жилого здания, в Маломихайловке повреждены окна и надворная постройка, а в Графовке пострадало остекление многоквартирного дома и социального объекта.

В селе Долгое Валуйского округа детонация дрона привела к повреждению фасада и крыши частного дома. В селе Дорогощь Грайворонского округа удар беспилотника также повредил кровлю жилого здания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня украинские дроны атаковали транспорт с мирными жителями в Белгородской области. В конце мая пять бойцов подразделения «Орлан» пострадали от налета беспилотников в Валуйском округе.