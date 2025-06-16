России отчасти выгодна локальная война на Ближнем Востоке, но ей категорически не выгодна тотальная война с уничтожением или дезинтеграцией Ирана. Если Тегеран потерпит поражение или максимально ослабнет, то на транспортных коридорах «Север – Юг» можно ставить крест. Нестабильность очень быстро перекинется на Южный Кавказ, а дальше – на Северный.0 комментариев
Жителя Украины обнаружили в больнице после силовой мобилизации
В Луцке родственники нашли насильно мобилизованного мужчину в больнице с серьезной черепно-мозговой травмой после его отправки на военный полигон.
Родственники жителя Луцка Волынской области Максима Музычки обнаружили его в больнице Львова с открытой черепно-мозговой травмой после силовой мобилизации, передает ТАСС. По сообщениям украинских СМИ, мужчину задержали сотрудники военкомата, распылили газ и доставили в областной центр комплектования, после чего отправили на полигон во Львовской области.
Полиция региона заявила, что мобилизованный 31-летний житель Волынской области получил телесные повреждения, выпрыгнув из кузова грузового автомобиля по пути на полигон. В ведомстве уточнили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело.
С февраля 2022 года на Украине введена всеобщая мобилизация, с апреля 2024 года призывают мужчин уже с 25 лет. В социальных сетях регулярно появляются видео силовой мобилизации, когда мужчин задерживают прямо на улицах, в кафе и других общественных местах. На этом фоне в стране продолжаются акции протеста против мобилизации и фиксируются нападения на сотрудников военкоматов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во время попытки насильственной мобилизации в Одессе военный был подстрелен сотрудниками местного военкомата и доставлен в больницу.
Пленные украинские военнослужащие отмечают острую нехватку личного состава, а подготовка новобранцев перед отправкой на передовую идет чуть более недели.