Tекст: Евгения Караваева

Родственники жителя Луцка Волынской области Максима Музычки обнаружили его в больнице Львова с открытой черепно-мозговой травмой после силовой мобилизации, передает ТАСС. По сообщениям украинских СМИ, мужчину задержали сотрудники военкомата, распылили газ и доставили в областной центр комплектования, после чего отправили на полигон во Львовской области.

Полиция региона заявила, что мобилизованный 31-летний житель Волынской области получил телесные повреждения, выпрыгнув из кузова грузового автомобиля по пути на полигон. В ведомстве уточнили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

С февраля 2022 года на Украине введена всеобщая мобилизация, с апреля 2024 года призывают мужчин уже с 25 лет. В социальных сетях регулярно появляются видео силовой мобилизации, когда мужчин задерживают прямо на улицах, в кафе и других общественных местах. На этом фоне в стране продолжаются акции протеста против мобилизации и фиксируются нападения на сотрудников военкоматов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во время попытки насильственной мобилизации в Одессе военный был подстрелен сотрудниками местного военкомата и доставлен в больницу.

Пленные украинские военнослужащие отмечают острую нехватку личного состава, а подготовка новобранцев перед отправкой на передовую идет чуть более недели.