Tекст: Ольга Иванова

О нехватке личного состава в украинской армии рассказал пленный военнослужащий ВСУ Иван Шаповал.

По словам Шаповала, которые приводит РИА «Новости», дефицит людей становится явным для всех новобранцев, которые прибывают в части после учебного центра. Он заявил: «Малое количество людей в бригаде чувствуется. Я, как новый военнослужащий, это понял еще после учебного центра, когда нас отправили уже непосредственно по бригадам».

Новобранцам, по его словам, обещали месяц-два учений по боевому слаживанию, однако подготовка заняла чуть больше недели, после чего их направили в Сумскую область для обороны. Уже после прибытия на позиции стало понятно, что бойцов перебрасывают на территорию России, отметил Шаповал.

Военнопленный также рассказал, что спал, когда его обнаружил российский военнослужащий и приказал сложить оружие. В его группе было шесть человек, но половина бойцов разбежалась уже в первые сутки. По его мнению, власти Украины вводят новобранцев в заблуждение относительно ситуации на фронте и отношении российских военнослужащих к пленным.

Ранее глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила о необходимости готовности к мобилизации среди всех совершеннолетних граждан, подчеркнув, что исключений быть не должно.



