Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.0 комментариев
Астраханца арестовали за призывы к терактам
Житель Астрахани 1978 года рождения задержан по подозрению в публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности в комментариях в мессенджере Telegram, сообщили в региональном управлении ФСБ.
Дело завели по статье о публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности против органов государственной власти России, передает ТАСС со ссылкой на сообщение спецслужбы.
Мужчина оказался приверженцем украинского военизированного националистического объединения. В Telegram он разместил комментарии с призывом к экстремистской и террористической деятельности в отношении органов госвласти России.
Подозреваемый дал признательные показания, его арестовали.
В сентябре 18-летнего жителя Хабаровска приговорили к трем годам лишения свободы за публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности.