Астраханца арестовали за призывы к терактам

Tекст: Алексей Дегтярёв

Дело завели по статье о публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности против органов государственной власти России, передает ТАСС со ссылкой на сообщение спецслужбы.

Мужчина оказался приверженцем украинского военизированного националистического объединения. В Telegram он разместил комментарии с призывом к экстремистской и террористической деятельности в отношении органов госвласти России.

Подозреваемый дал признательные показания, его арестовали.

В сентябре 18-летнего жителя Хабаровска приговорили к трем годам лишения свободы за публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности.