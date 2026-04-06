Высшая коллегия судей избрала Попова новым председателем

Владимир Попов избран председателем Высшей квалификационной коллегии судей России, причем его кандидатуру поддержали единогласно при участии главы Верховного суда.
Высшая квалификационная коллегия судей России избрала своим председателем судью Владимира Попова, передает РИА «Новости». В коллегии подчеркнули: «Решение принято единогласно».
До избрания Попов исполнял обязанности председателя ВККС и занимал пост заместителя председателя коллегии. Его кандидатуру в начале заседания поддержал председатель Верховного суда России Игорь Краснов.
С июля 2011 года Попов был судьей Высшего арбитражного суда России. В августе 2014 года его назначили судьей Верховного суда, а с октября 2020 года он возглавлял второй судебный состав судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году на тот момент генеральный прокурор России Игорь Краснов подал заявление на вакантную должность председателя Верховного суда России. Высшая квалификационная коллегия судей решила рекомендовать Краснова на пост председателя Верховного суда России. Совет Федерации утвердил Краснова председателем Верховного суда России единогласным решением.