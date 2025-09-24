Большинство и в культуре, и в других интеллектуальных сферах по-прежнему занимает нейтральную позицию: моя хата с краю, я занимаюсь чистым искусством (наукой), отстаньте от меня со своей СВО. Для таких людей «кшатрий» равносилен фельдфебелю, которого дали ему в Вольтеры.6 комментариев
Совфед единогласно выбрал Краснова главой Верховного суда России
Совет Федерации единогласно назначил Краснова председателем Верховного суда России
Игорь Краснов утвержден на пост председателя Верховного суда России единогласным решением на пленарном заседании Совета Федерации.
Решение о назначении Игоря Краснова председателем Верховного суда России было принято единогласно, сообщает ТАСС.
Голосование прошло на пленарном заседании Совета Федерации. Депутаты поддержали кандидатуру Краснова, не высказав возражений.
Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству отметил, что Краснов соответствует требованиям конституции и закона о статусе судей. Кандидатура была представлена на рассмотрение с положительным заключением комитета.
Напомним, комитет Совета Федерации поддержал кандидатуру Игоря Краснова на пост главы Верховного суда.
На заседании комитета Краснов пообещал разобраться с необходимостью клеток для подсудимых.
Кроме того Игорь Краснов заявил о невозможности возвращения смертной казни. Он также отметил необходимость доработки и развития судебных информационных систем.