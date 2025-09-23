Краснов пообещал разобраться с необходимостью клеток для подсудимых

Tекст: Вера Басилая

Краснов пообещал разобраться с вопросом эффективности использования клеток для подсудимых в судах, передает ТАСС.

Он отметил, что решение по этому вопросу требует тщательного рассмотрения, поскольку строительство и содержание таких конструкций связано с затратами. Генеральный прокурор заверил, что займется анализом этой темы.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова высказалась против содержания подозреваемых и обвиняемых в клетках. Она считает, что фигурантов, не совершивших тяжких преступлений против личности, стоит размещать рядом с адвокатом, а не в клетках. Москалькова призвала ускорить разработку нормативов по содержанию людей в конвойных помещениях и залах судов, подчеркнув важность обеспечения достоинства и права на защиту.

Омбудсмен добавила, что отсутствие человеческих условий, включая возможность разложить документы и подготовиться к защите за столом, негативно сказывается на судьбе подсудимых и их семей.

Ранее генеральный прокурор Игорь Краснов заявил о невозможности возвращения смертной казни. Он также отметил необходимость доработки и развития судебных информационных систем.

Министр юстиции Константин Чуйченко предложил пересмотреть подходы к содержанию подозреваемых и осужденных в изоляторах и колониях.