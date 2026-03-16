Дмитриев призвал ЕС приспосабливаться или сдаваться из-за энергетического кризиса

Tекст: Ольга Иванова

Бюрократы Европейского союза должны будут либо приспособиться, либо сдаться под давлением энергетического кризиса, вызванного отказом от российских энергоносителей, считает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

Он заявил: «Непрерывная глупость европейских бюрократов неизменно поражает. Слепо скандируя «нет российской энергии», они ввергают Европу в масштабный энергетический кризис, созданный ими самими: деиндустриализация, массовая безработица, стремительный рост счетов за электроэнергию, инфляция, банкротства и общественное негодование. Приспосабливайтесь или сдавайтесь».

В новой публикации в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Дмитриев отметил, что крупнейший энергетический кризис в истории приведет к значительным потерям рабочих мест в Британии и ЕС. По его словам, решения в энергетике, принятые по идеологическим причинам, уже привели к серьезным негативным последствиям, а чиновники попытаются скрыть собственные ошибки, однако последствия останутся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсон заявил, что Евросоюз должен придерживаться курса на отказ от энергоресурсов из России даже при сохранении высоких цен на энергию.

Эксперты предупредили, что отказ от российского газа может привести Европу к энергетической катастрофе.