ВСУ за сутки совершили 112 атак беспилотниками на Белгородскую область

Гладков сообщил о 112 атаках дронов за сутки на Белгородскую область

Tекст: Вера Басилая

ВСУ за минувшие сутки нанесли по территории Белгородской области более 110 ударов с использованием беспилотников, сообщил Гладков в Max.

Как сообщил губернатор, под атаки попали 38 населенных пунктов в 11 муниципалитетах. В результате погиб один человек, еще один получил ранения.

Зафиксированы атаки 112 беспилотников, из которых 64 были сбиты или подавлены средствами ПВО. В результате ударов пострадали один многоквартирный дом, шесть частных домов, коммерческий объект, два предприятия, объект инфраструктуры и семь транспортных средств.

Гладков уточнил, что в Борисовском округе село Березовка подверглось атакам четырех беспилотников. В результате удара дрона погиб мужчина.

Также Грайворонский округ атакован 18 дронами, семь из которых нейтрализованы, а в селе Ивановская Лисица ранен мужчина в результате удара.

В Белгороде и Белгородском округе зафиксированы атаки 19 дронов, 15 из которых удалось подавить. Краснояружский и Ракитянский округа атакованы 35 дронами, а Шебекинский округ – 31, из которых 23 удалось сбить. Удары также были нанесены по Алексеевскому, Валуйскому, Волоконовскому и Красногвардейскому округам.

В регионе с апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности, а с августа 2024 года введен режим контртеррористической операции. С 15 августа ситуация признана чрезвычайной на федеральном уровне.

