Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.0 комментариев
Мирный житель пострадал при атаке дрона в Белгородской области
В селе Ивановская Лисица Грайворонского округа Белгородской области беспилотник ВСУ ударил по автомобилю, ранения получил один человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Мужчина получил осколочные ранения живота, пояснил Гладков, передает ТАСС.
Пострадавшего транспортируют в областную клиническую больницу.
В результате удара БПЛА поврежден сам автомобиль, а также кровля, навес и забор частного дома, возле которого находилась машина.
Ранее в поселке Степное Краснояружского округа дрон ВСУ нанес удар по автомобилю и тяжело ранил мирного жителя. В районе села Почаево Грайворонского округа дрон ВСУ атаковал автомобиль и также ранил человека.