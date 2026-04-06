Путин поручил до 1 июня утвердить стратегию развития креативной экономики

Tекст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин поручил правительству России доработать и утвердить стратегию развития креативной экономики на период до 2036 года не позднее 1 июня 2026 года.

В документе отмечается, что стратегия должна быть согласована с уже ранее данными поручениями и учитывать необходимость утверждения федерального проекта по развитию креативных индустрий, который войдет в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщается на сайте Кремля.

Стратегия разрабатывается с прицелом на долгосрочное развитие и поддержку творческих индустрий в России.

Ранее премьер Михаил Мишустин поручил разработать стратегию развития креативной экономики.

