Меликов: В Дагестане оползень унес жизни 17-летней девушки и 12-летнего мальчика

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, «три машины попытались преодолеть участок, который был заблокирован и изолирован. Попали в зону, по которой шел поток воды. Три машины было смыто», передает РИА «Новости».

Меликов отметил, что благодаря оперативным и мужественным действиям спасателей и местных волонтеров удалось спасти семь человек, оказавшихся в смытых автомобилях. Однако спасти девушку и мальчика не удалось – они скончались в больнице после безуспешной реанимации из-за полученных травм.

Глава региона подчеркнул, что стихия стала серьезным испытанием для Дагестана, однако на текущий момент ситуация в республике полностью контролируется властями.

Ранее сообщалось, что в Дербентском районе Дагестана обнаружили тело ребенка, которого унесло сильным течением после обрушения моста на федеральной трассе «Кавказ» у населенного пункта Кала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дагестане на трассе «Кавказ» возле поселка Мамедкала мост обрушился из-за подъема уровня воды. В этом же районе несколько человек оказались в реке из-за сильного течения.

Беременная женщина и подросток скончались после спасения из реки в Дербентском районе.