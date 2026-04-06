Меликов: В Дагестане оползень унес жизни 17-летней девушки и 12-летнего мальчика
17-летняя девушка и 12-летний мальчик погибли в Дагестане при попытке пересечь затопленный участок трассы в Дербентском районе на автомобиле – машину снесло сильным потоком воды, сообщил глава республики Сергей Меликов.
По его словам, «три машины попытались преодолеть участок, который был заблокирован и изолирован. Попали в зону, по которой шел поток воды. Три машины было смыто», передает РИА «Новости».
Меликов отметил, что благодаря оперативным и мужественным действиям спасателей и местных волонтеров удалось спасти семь человек, оказавшихся в смытых автомобилях. Однако спасти девушку и мальчика не удалось – они скончались в больнице после безуспешной реанимации из-за полученных травм.
Глава региона подчеркнул, что стихия стала серьезным испытанием для Дагестана, однако на текущий момент ситуация в республике полностью контролируется властями.
Ранее сообщалось, что в Дербентском районе Дагестана обнаружили тело ребенка, которого унесло сильным течением после обрушения моста на федеральной трассе «Кавказ» у населенного пункта Кала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дагестане на трассе «Кавказ» возле поселка Мамедкала мост обрушился из-за подъема уровня воды. В этом же районе несколько человек оказались в реке из-за сильного течения.
Беременная женщина и подросток скончались после спасения из реки в Дербентском районе.