Несколько человек унесло рекой в Дагестане

Tекст: Ольга Иванова

Несколько человек были унесены течением реки в Дербентском районе Дагестана, сообщает РИА «Новости». Руководитель Центра управления регионом в республике Исрафил Исрафилов рассказал, что спасатели уже направляются к месту происшествия, чтобы оказать помощь пострадавшим.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что на трассе между селом Мамедкала и Геджух несколько автомобилей унесло сильным течением. По словам Исрафилова, речь идет о более чем трех пострадавших, которых сейчас ищут спасатели.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная пассажирская компания отменила поезд № 85 на участке Дербент – Махачкала из-за подтопления железнодорожного полотна в Республике Дагестан. В результате сильного наводнения в Махачкале полностью разрушился трехэтажный жилой дом. Соседнее многоэтажное здание оказалось под угрозой обрушения.





