Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
Несколько человек унесло рекой в Дагестане
В Дербентском районе Дагестана несколько человек оказались в реке из-за сильного течения, к ним направились спасатели.
Несколько человек были унесены течением реки в Дербентском районе Дагестана, сообщает РИА «Новости». Руководитель Центра управления регионом в республике Исрафил Исрафилов рассказал, что спасатели уже направляются к месту происшествия, чтобы оказать помощь пострадавшим.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что на трассе между селом Мамедкала и Геджух несколько автомобилей унесло сильным течением. По словам Исрафилова, речь идет о более чем трех пострадавших, которых сейчас ищут спасатели.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная пассажирская компания отменила поезд № 85 на участке Дербент – Махачкала из-за подтопления железнодорожного полотна в Республике Дагестан. В результате сильного наводнения в Махачкале полностью разрушился трехэтажный жилой дом. Соседнее многоэтажное здание оказалось под угрозой обрушения.