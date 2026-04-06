Тело ребенка нашли под обрушившимся мостом в Дагестане
Спасатели и волонтеры обнаружили тело несовершеннолетнего, которого унесло течением после обрушения моста на федеральной автодороге «Кавказ» передает ТАСС.
Ребенок числился пропавшим после происшествия на дороге.
Ранее сообщалось, что несколько человек, находившихся на федеральной трассе в районе населенного пункта Кала Дербентского района, смыло водой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дагестане на трассе «Кавказ» возле поселка Мамедкала мост обрушился из-за подъема уровня воды. В этом же районе несколько человек оказались в реке из-за сильного течения.
Беременная женщина и подросток скончались после спасения из реки в Дербентском районе.