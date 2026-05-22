Минобороны заявило о внедрении бережливого управления в боевой подготовке
В российской армии внедряются технологии бережливого управления, которые позволили значительно сократить сроки списания имущества и стоимость оснащения учебных полигонов, сообщило Минобороны.
Проводится оптимизация процессов боевой подготовки указало ведомство в Max.
Основное внимание уделяется списанию вооружения и материальных средств. Ранее излишняя бюрократия препятствовала своевременному обновлению полигонной базы и приводила к ежегодному удорожанию имущества.
Эксперты ведомства проанализировали действующий порядок и практику списания, а также учли предложения из войск. В результате были исключены промежуточные этапы документооборота и стандартизированы процессы оборудования учебных центров. Главное управление боевой подготовки сформировало единые типовые требования к строительству объектов.
Новые подходы позволили снизить стоимость учебных мест и сроки строительных работ в три раза. Продолжительность списания имущества уменьшилась в шесть раз, а число задействованных должностных лиц сократилось на 75%. Обновленный порядок планируется запустить в войсках с 1 июля 2026 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны запустило программу оптимизации служебных процедур. Для улучшения рабочих процессов ведомство учредило специальный департамент повышения эффективности.