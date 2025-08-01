Экс-чиновник Минобороны Украины присвоил 1 млрд гривен на закупке продуктов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Служба безопасности страны заявила о раскрытии схемы растраты более 1 млрд гривен при закупке пищи для ВСУ в марте–декабре 2022 года, сообщает ТАСС.

По информации следствия, бывший глава департамента Минобороны заключил договор с частной фирмой на поставку продуктов, завысив их стоимость на 41%, а расходы на логистику выросли на 221% от первоначальной суммы.

СБУ отмечает, что экс-чиновнику предъявлено обвинение в растрате имущества в особо крупных размерах с использованием служебного положения. По данным дела, ему угрожает наказание вплоть до двенадцати лет лишения свободы с полной конфискацией имущества. Следствие также выясняет возможную причастность других участников схемы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине полицейские удалили из базы уклонистов данные 850 человек. Украинского военкома отправили под суд за срыв мобилизации. Бывший офицер ВСУ был уличен в мошенничестве с переводами военных.