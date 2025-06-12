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На Украине полицейские удалили из базы уклонистов данные 850 человек
В Днепропетровской области двое сотрудников полиции получили деньги за удаление сведений о гражданах, стремящихся избежать мобилизации, из специальной базы данных.
О факте получения взяток сотрудниками полиции Днепропетровской области сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины, передает РИА «Новости».
По данным ведомства, двое полицейских, работавших в одном подразделении, имели доступ к базе с информацией о лицах, уклоняющихся от воинской службы. Правоохранители за вознаграждение в размере от 1 до 2 тыс. долларов удаляли данные о розыске уклонистов из электронной системы.
В результате их действий из базы исчезли сведения более чем о 850 гражданах, пытавшихся избежать мобилизации. В сообщении ГБР Украины отмечается, что удаление информации позволяло этим лицам не быть обнаруженными во время проверок документов и пересечении блокпостов.
В настоящее время оба полицейских задержаны, идет следствие по факту злоупотребления служебным положением и получения взяток.
Ранее на Украине разоблачили группу, переправлявшую более 100 уклонистов за границу, заработавшую свыше миллиона долларов.
Сообщалось, что с февраля 2022 года украинские власти ликвидировали около 650 групп, которые нелегально вывозили мужчин призывного возраста за границу.