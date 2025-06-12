На Украине полицейские удалили из базы уклонистов данные 850 человек

Tекст: Валерия Городецкая

О факте получения взяток сотрудниками полиции Днепропетровской области сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, двое полицейских, работавших в одном подразделении, имели доступ к базе с информацией о лицах, уклоняющихся от воинской службы. Правоохранители за вознаграждение в размере от 1 до 2 тыс. долларов удаляли данные о розыске уклонистов из электронной системы.

В результате их действий из базы исчезли сведения более чем о 850 гражданах, пытавшихся избежать мобилизации. В сообщении ГБР Украины отмечается, что удаление информации позволяло этим лицам не быть обнаруженными во время проверок документов и пересечении блокпостов.

В настоящее время оба полицейских задержаны, идет следствие по факту злоупотребления служебным положением и получения взяток.

Ранее на Украине разоблачили группу, переправлявшую более 100 уклонистов за границу, заработавшую свыше миллиона долларов.

Сообщалось, что с февраля 2022 года украинские власти ликвидировали около 650 групп, которые нелегально вывозили мужчин призывного возраста за границу.