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На Украине выявили 650 групп, вывозивших уклонистов за границу
С февраля 2022 года украинские власти ликвидировали около 650 групп, которые нелегально вывозили мужчин призывного возраста за границу, несмотря на запрет выезда для мужчин от 18 до 60 лет во время военного положения.
Украинские власти с начала введения военного положения 24 февраля 2022 года пресекли деятельность около 650 организованных групп, которые занимались незаконным вывозом военнообязанных граждан за границу, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко.
Он отметил: «Украина за время военного положения обезвредила 650 организованных групп, которые переводили уклонистов через границу». По его словам, в среднем задерживали одну такую группу каждые полтора дня. Это не учитывает случаев, когда уклонисты пересекали границу самостоятельно.
Согласно украинскому законодательству, на период действия военного положения выезд с Украины для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Журнал Time, ссылаясь на помощника президента Владимира Зеленского, сообщил, что в связи с сокращением личного состава вооруженных сил военкоматы были вынуждены призывать мужчин среднего возраста около 43 лет. Издание New York Times ранее сообщало о стремлении Украины привлечь больше женщин в ряды армии, что свидетельствует о значительных потерях в ВСУ.
Эти меры и факты подчеркивают сложную ситуацию, с которой сталкивается Украина в условиях продолжающегося конфликта.
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