Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
«Убийство» в Одессе причастного к силовой мобилизации бизнесмена оказалось инсценировкой
В Одесской области полиция инсценировала заказное убийство 56-летнего бизнесмена Геннадия Бейбутяна, связанного с насильственной мобилизацией, сообщило местное издание «Украинская правда».
Как сообщает РИА «Новости», полиция на Украине инсценировала заказное убийство Геннадия Бейбутяна, одесского бизнесмена и руководителя общественной организации, участвовавшего в насильственной мобилизации. По данным следствия, задержанный подозреваемый получил задание устранить Геннадия Бейбутяна, однако правоохранители провели операцию, имитировавшую его убийство.
«Правоохранители инсценировали убийство одесского бизнесмена... В Одесской области правоохранители предотвратили заказное убийство бизнесмена и главы общественного формирования», – отмечает «Украинская правда».
После инсценировки «исполнитель» передал сфабрикованные вместе с правоохранителями доказательства о ликвидации Бейбутяна заказчику. «Украинская правда» отметила, что личность заказчика не была раскрыта, однако ему предъявлены обвинения в умышленном убийстве.
Ранее сообщалось что в Одессе был найден мертвым Геннадий Бейбутян, возглавлявший организацию, участвующую в насильственной мобилизации горожан. Сообщалось, что тело Бейбутяна было обнаружено рядом с автомобилем Tesla, оставленным на обочине дороги.