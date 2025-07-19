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Мишустин поручил разработать стратегию развития креативной экономики
Минэкономразвития до февраля 2026 года предстоит подготовить стратегию развития креативной экономики, рассчитанную до 2036 года, с созданием специального координационного органа.
Поручение о подготовке стратегии развития креативной экономики озвучил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС. Документ должен быть подготовлен и внесен в правительство к февралю 2026 года.
Ответственным за разработку назначено Минэкономразвития, на площадке которого появится межведомственный координационный орган для развития креативных индустрий. В его состав войдут федеральные органы исполнительной власти, общественные организации и эксперты.
В рамках реализации стратегии подготовят план мероприятий, включающий создание национального рейтинга регионов по развитию креативных индустрий и расширение перечня соответствующих видов деятельности. Для этого внесут изменения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. «Одним из мероприятий плана также должен стать регулярный сбор и анализ обратной связи от субъектов креативных индустрий», – говорится в сообщении.
Дополнительно премьер поручил до 1 декабря провести анализ действующих мер поддержки субъектов креативных индустрий на федеральном и региональном уровнях. По результатам анализа в правительство представят предложения по формированию единого реестра таких мер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил Мишустин поручил снизить себестоимость отечественных автомобилей. Премьер-министр дал указание повысить эффективность предприятий российской космической отрасли. Глава правительства также поручил поддерживать ИТ-проекты оборонных предприятий.