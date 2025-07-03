Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.0 комментариев
Мишустин поручил поддерживать ИТ-проекты оборонных предприятий
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минцифры отдавать приоритет проектам оборонно-промышленного комплекса при распределении грантов.
«В приоритетном порядке господдержка должна быть оказана проектам, предусматривающим обязательства разработчиков размещать программное обеспечение в открытом доступе, и инициативам, заказчиками которых выступают предприятия оборонно-промышленного комплекса, чтобы у таких предприятий было больше возможностей для цифровизации производств», – сообщили в кабмине, передает ТАСС.
Власти также уточнили, что для организаций, которые инвестируют собственные средства в доработку и пилотное внедрение отраслевых решений, в ближайшее время будут подготовлены предложения по мерам налогового стимулирования для частичной компенсации затрат.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что более 1,5 тыс. общественных инициатив, связанных с сохранением историко-культурного наследия и патриотическим воспитанием, получили поддержку на сумму свыше 12,5 млрд рублей за два года.
Напомним, в 2024 году Правительство выделило около 1 трлн рублей на увеличение мощностей головных предприятий ОПК и кооперацию, что позволит увеличить производство востребованных вооружений.