Мишустин поручил поддерживать ИТ-проекты оборонных предприятий

Tекст: Дарья Григоренко

«В приоритетном порядке господдержка должна быть оказана проектам, предусматривающим обязательства разработчиков размещать программное обеспечение в открытом доступе, и инициативам, заказчиками которых выступают предприятия оборонно-промышленного комплекса, чтобы у таких предприятий было больше возможностей для цифровизации производств», – сообщили в кабмине, передает ТАСС.

Власти также уточнили, что для организаций, которые инвестируют собственные средства в доработку и пилотное внедрение отраслевых решений, в ближайшее время будут подготовлены предложения по мерам налогового стимулирования для частичной компенсации затрат.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что более 1,5 тыс. общественных инициатив, связанных с сохранением историко-культурного наследия и патриотическим воспитанием, получили поддержку на сумму свыше 12,5 млрд рублей за два года.

Напомним, в 2024 году Правительство выделило около 1 трлн рублей на увеличение мощностей головных предприятий ОПК и кооперацию, что позволит увеличить производство востребованных вооружений.