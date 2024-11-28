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На поддержку оборонных предприятий выделили один трлн рублей
ОПК получил один трлн рублей из бюджета для увеличения производственных мощностей
Правительство выделило около триллиона рублей на увеличение мощностей головных предприятий ОПК и кооперацию, что позволит увеличить производство востребованных вооружений.
Как заявил начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-полковник Анатолий Гуляев, из федерального бюджета выделено около одного трлн рублей для наращивания производственных мощностей головных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), передает ТАСС.
Президентские решения позволили быстро увеличить производство особо востребованных образцов вооружения и техники, необходимых для специальной военной операции Вооруженных сил России. Эти меры также способствовали обеспечению кооперации между предприятиями, отметил он.
Напомним, в июле правительство в три раза увеличило предельный ежегодный размер субсидирования льготных кредитов, выдаваемых предприятиям ОПК на производство продукции гражданского назначения.