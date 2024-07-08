В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.7 комментариев
Кабмин увеличил субсидии для ОПК на выпуск гражданской продукции
Правительство России в три раза увеличило предельный ежегодный размер субсидирования льготных кредитов, выдаваемых предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на производство продукции гражданского назначения.
Размер субсидии увеличен с 200 до 600 млн рублей, передает РИА «Новости». Эта мера позволит дополнительно поддержать предприятия, специализирующиеся на проектах по приоритетным направлениям гражданской промышленности, пояснили в кабмине.
В частности, речь идет о производстве судов, вертолетов и самолетов, машин и оборудования, в том числе для сортировки твердых коммунальных отходов, а также локомотивов, автотранспорта, металлургической и химической продукции.
Программа льготного кредитования ОПК была запущена в 2018 году. Она позволяет предприятиям получить долгосрочное финансирование в рамках диверсификации производства. Займы предоставляет ВЭБ.РФ. Минимальный размер кредита составляет 500 млн рублей, ставка – от 5% годовых. На такие условия могут рассчитывать компании, планирующие проекты с минимальным бюджетом 1 млрд рублей.
В мае президент России Владимир Путин призвал обеспечить готовность ОПК к увеличению выпуска гражданской продукции.